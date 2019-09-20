Поиск

Вернувшуюся из Сирии в Красноярск россиянку задержали за пропаганду терроризма

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которую заподозрили в пропаганде терроризма, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По информации УФСБ, в 2009 году женщина вышла замуж за радикального исламиста, приехала с ним в Дагестан, где он был убит в ходе боевой операции как член вооруженной банды.

В 2012 году россиянка уехала в Сирию, где стала женой предполагаемого участника террористический организации и родила там двух детей. В 2015 году она вместе с детьми вернулась в Красноярский край и стала пропагандировать в интернете терроризм. По данным ФСБ, она размещала в сети материалы о членах запрещенного в РФ "Исламского государства" и сопровождала их комментариями, с призывами к терактам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет).

Красноярск Сирия ФСБ

Новости

Горячее питание для младшеклассников предложили сделать обязательным

Горячее питание для младшеклассников предложили сделать обязательным

Минфин и ЦБ предложили создать единый фонд страхования от ЧС

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Конвой с задержанными северокорейскими судами прибыл в порт Находка

"Ъ" рассказал о возможной отмене некоторых профессиональных праздников

Минобороны изменит правила постановки военнообязанных на учет

Минобороны изменит правила постановки военнообязанных на учет

Крупный пожар на складе овощей произошел в приморском Уссурийске

В МИД РФ увидели подготовку почвы в США для окончательного отказа от ДВЗЯИ

Суд в Петербурге отправил под домашний арест предправления банка "Прайм финанс"

Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные eSim

Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные eSim
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');