Вернувшуюся из Сирии в Красноярск россиянку задержали за пропаганду терроризма

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которую заподозрили в пропаганде терроризма, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По информации УФСБ, в 2009 году женщина вышла замуж за радикального исламиста, приехала с ним в Дагестан, где он был убит в ходе боевой операции как член вооруженной банды.

В 2012 году россиянка уехала в Сирию, где стала женой предполагаемого участника террористический организации и родила там двух детей. В 2015 году она вместе с детьми вернулась в Красноярский край и стала пропагандировать в интернете терроризм. По данным ФСБ, она размещала в сети материалы о членах запрещенного в РФ "Исламского государства" и сопровождала их комментариями, с призывами к терактам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет).