Правозащитники потребовали прекратить "московское дело" и освободить арестованных

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 70 правозащитников потребовали прекратить дело о беспорядках в Москве, возбужденное после летних акций протеста, и освободить арестованных по этому делу.

"Мы призываем граждан России не оставлять усилий, требуя прекращения "московского дела" и освобождения арестованных. Незаконны и необоснованны как содержание под стражей обвиняемых в связи с мирными протестами, так и уже вынесенные обвинительные приговоры", - говорится в открытом обращении, опубликованном правозащитным центром "Мемориал".

По мнению авторов, "нет никаких оснований для квалификации московских событий 27 июля и 3 августа как массовых беспорядков, дело по статье 212 УК РФ должно быть прекращено за отсутствием события преступления". Они также считают неправомерным применение статьи о насилии в отношении представителей власти.

Авторы полагают, что "прекращение уголовного преследования части обвиняемых по статье 212 УК РФ и освобождение из-под стражи и части обвиняемых и уже осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова - шаг в правильном направлении, но этого совершенно недостаточно".

Правозащитники требуют "отмены обвинительных приговоров по делам о событиях 27 июля и 3 августа в Москве, прекращения уголовного дела по ст.212 УК РФ и уголовного преследования обвиняемых по ст.318 УК РФ, их немедленного освобождения из-под стражи и домашнего ареста".

"Мы требуем проверки законности применения полицейскими и росгвардейцами силы и спецсредств к участникам массовых акций на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в обращении.

В нем содержится требование отмены приговора осужденному на четыре года колонии по ст.212.1 УК РФ Константину Котову и его немедленного освобождения.

Под обращением подписались председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов, члены совета ПЦ Олег Орлов, Сергей Давидис, председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский, председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и другие, всего 75 человек.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более 10 человек.