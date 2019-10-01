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Антитабачные меры оказались бессильны перед российскими курильщицами

Российские женщины, в отличие от мужчин, стали курить больше на фоне антитабачной кампании, отмечают в Минздраве

Антитабачные меры оказались бессильны перед российскими курильщицами
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Антитабачная кампания в России имеет некоторое влияние на мужчин, а женщины, наоборот, стали курить больше. Об этом заявила замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ Анна Концевая.

"Есть один интересный момент, касающийся курения. У нас, действительно, очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик. Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет", - сказала Концевая на "круглом столе" в "Интерфаксе" на тему: "Экспертная панель по реализации проекта "Здоровье работающих женщин" во вторник.

"Эксперты обсуждают, с чем это может быть связано, со смещением ли гендерных ролей, с эмансипации, еще с чем-то", - добавила она.

По ее словам, в образе жизни женщины важно рациональное питание. "Здесь мы, к сожалению, также отстаем от рекомендаций ВОЗ, потому что, например, многие развитые страны уже с детства ограничивают рекламу тех продуктов питания, которые не являются рациональными. Например, на детских каналах запрещена реклама фаст-фуда, сладостей и так далее", - сказала Концевая.

Она уточнила, что в РФ 60% рекламируемой на детских каналах еды относится как раз к этим видам продуктов.

Минздрав РФ

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