В РПЦ рассказали о способе избавления от привычки ругаться матом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

"Это очень просто", - заявил он, отвечая на вопрос воспитанников детского дома "Павлин". Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".

По мнению священника, это эффективный способ, но лучше обойтись без него - "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие" к тому, чтобы разговаривать нецензурно.

"Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно", - пошутил отец Димитрий.

Глава патриаршей комиссии призвал подростков отказаться от матерщины. "Мат - это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии!" - сказал священник.

Поэтому, считает он, "лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, - только могут все портить". По мнению отца Димитрия, "ругаться - это любой болван может, это не трудно", а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее.

Ранее в Русской православной церкви призывали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.