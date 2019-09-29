Амур у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже 7 метров

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Более 90 жилых домов остаются подтопленными в Комсомольске-на-Амуре, несмотря на стабильное снижение уровня Амура у города, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре опустился на 13 сантиметров. По состоянию на утро 29 сентября 2019 года он составляет 696 см", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент под воздействием амурского паводка продолжаются оставаться 95 жилых домов, расположенных в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский. Подтоплено также 487 приусадебных участков.

В пунктах временного размещения зарегистрированы 35 человек, из них 10 детей.

В городе и районе продолжаются восстановительные работы.