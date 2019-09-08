Уровень воды в Амуре в Хабаровске снизился до 6 м

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в Амуре в Хабаровске снизился и в воскресенье утром составил 6 м, но из-за дождей продолжится подъем уровня воды в реке возле других районов региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС края.

"Уровень реки Амур у Хабаровска на 06:00 местного времени воскресенья (23:00 субботы по Москве - ИФ) составил 600 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды еще на 10-15 см", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы, в связи с подходом тайфуна "Линлин" в Хабаровском крае сегодня пройдут сильные дожди и ожидается подъем уровня воды в Амуре в южных и центральных районах края.

"В связи с выпадением дополнительных осадков, повышенной водностью рек, озер и сильным переувлажнением гребень паводка сохраняется в Нанайском районе у сел Троицкое, Малмыж. В Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах продолжается подъем интенсивностью 5-14 сантиметров в сутки", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявлен режим ЧС в связи с паводком. В зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 83 населенных пунктах. Подтоплены более 230 частных жилых домов и 914 приусадебных участков, около 2,1 тысячи дач.