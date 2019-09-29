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Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в больнице

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область, скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни, сообщила агентству "Интерфакс" дочь политика Марианна Мешкова.

За полчаса до этого Мешкова рассказала агентству, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она намеревалась перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Мешков 1 сентября перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма рассказала, что у Мешкова возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Также сообщалось, что у пары украли деньги и документы.

Политика перевезли в Подмосковье 16 сентября. В ходе лечения, несмотря на воспаление легких, были заметны улучшения: он начал пытаться говорить, стал проявлять интерес к жизни.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.

Крым Юрий Мешков

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