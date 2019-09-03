В Турции обокрали жену перенесшего инсульт экс-президента Крыма Мешкова

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который находится в больнице Турции после перенесенного инсульта, и его супруга остались за границей без денег и документов. Об этом сообщила во вторник агентству "Интерфакс" дочь политика Марианна Мешкова.

"Папина супруга пошла в ресторан отеля, там украли из сумки все: документы ее и папины, деньги, карты, телефон. Говорит, к ней подсели соотечественники, будто пожалели, ей стало плохо, потом ее отнесли в номер. Когда проснулась, обнаружила пропажу всего - даже папины водительские права и проездной на метро вытащили", - сказала Мешкова.

По ее словам, мачеха обратилась за помощью в консульство, там направили в полицию. Представители правоохранительных органов после прибытия на место предложили проехать в отделение, но она "побоялась ехать одна".

"Но больше всего я переживаю из-за того, что начнет волноваться отец, потому что она не может его посещать в отсутствие каких-либо средств и документов", - добавила она.

Состояние Мешкова остается тяжелым, после вывода из комы он может только моргать, рассказала его дочь. Медики транспортировку в Россию пока не разрешают.

Мешков 1 сентября перенес инсульт, приехав с женой на отдых в Турцию. Медики ввели пожилого мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживает в Москве, иногда приезжает в Крым.