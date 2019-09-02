Бывший президент Крыма Мешков перенес инсульт в Турции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность чуть больше года в начале 1990-х годов, перенес инсульт в Турции. Медики ввели его в состояние искусственной комы. Об этом сообщил "Интерфаксу" соратник Мешкова, депутат крымского парламента в 1994-1998 годах Вадим Мордашов.

"Я только что общался с его сыном Максимом. Могу сказать то, что сын передал: Юрий Мешков поехал на отдых в Турцию, там температура повыше, чем у нас, градусов на десять, случился инсульт - человеку 74 года", - сказал Мордашов. По его словам, Мешкова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мордашов уточнил, что бывший президент Крыма находится в Турции с женой.

Мешков был президентом Республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 годa. Должность упразднена Верховной радой Украины. В настоящее время Мешков проживает в Москве, время от времени приезжает в Крым, критикует нынешние власти полуострова.