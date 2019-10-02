Первого президента Крыма похоронили в Симферополе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность чуть больше года в начале 1990-х, похоронен в Симферополе в среду, 2 октября.

"Проститься пришли около полусотни человек - в основном соратники, родственники. Приехал Леонид Иванович Грач (председатель Верховного совета Автономной республики Крым в 1998-2002 годах - ИФ), несмотря на некоторые их разногласия, он понимает, что Мешков - историческая фигура", - сообщил "Интерфаксу" соратник Мешкова, депутат крымского парламента в 1994-1998 годах Вадим Мордашов.

Экс-президента Крыма похоронили на кладбище "Абдал", рядом с могилой его первой жены.

Мешков был президентом Республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Политик проживал в Подмосковье, периодически приезжал в Крым.

Мешков скончался 29 сентября в больнице в подмосковном Красногорске в возрасте 73 лет, не дожив меньше месяца до своего дня рождения.

Туда его транспортировали через несколько недель после пребывания в больнице в Турции, куда он попал после перенесенного на отдыхе инсульта. Дочь политика Марианна Мешкова допустила, что его причиной мог стать конфликт с работниками отеля: Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса, в результате он поругался с персоналом.

На фоне инсульта у пожилого мужчины развилась двусторонняя пневмония. Также сообщалось, что у Мешковых в Турции украли деньги и документы