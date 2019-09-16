Перенесшего в Турции инсульт экс-президента Крыма доставили в Подмосковье

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который две недели находился в больнице Турции после перенесенного инсульта, доставлен в больницу подмосковного города Красногорска. Об этом сообщила в понедельник, 16 сентября, "Интерфаксу" дочь политика Марианна Мешкова.

По ее словам, навестить отца ей можно будет только на следующий день, 17 сентября.

По последней информации, Мешков частично парализован - может лишь сжимать руку, он не разговаривает и не видит, реагируя только на слух. Кроме того, у мужчины недавно была выявлена инфекция в легких.

Мешков 1 сентября перенес инсульт, приехав с женой на отдых в Турцию. Медики ввели пожилого мужчину в искусственную кому, он был выведен из нее примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса.

3 сентября стало известно, что супругу политика обокрали, злоумышленники забрали все деньги и документы. Однако на следующий день, после публикаций в СМИ, неизвестные подбросили ей документы в номер, рассказала Марианна Мешкова.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживает в Москве, иногда приезжает в Крым.