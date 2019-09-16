Поиск

Перенесшего в Турции инсульт экс-президента Крыма доставили в Подмосковье

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который две недели находился в больнице Турции после перенесенного инсульта, доставлен в больницу подмосковного города Красногорска. Об этом сообщила в понедельник, 16 сентября, "Интерфаксу" дочь политика Марианна Мешкова.

По ее словам, навестить отца ей можно будет только на следующий день, 17 сентября.

По последней информации, Мешков частично парализован - может лишь сжимать руку, он не разговаривает и не видит, реагируя только на слух. Кроме того, у мужчины недавно была выявлена инфекция в легких.

Мешков 1 сентября перенес инсульт, приехав с женой на отдых в Турцию. Медики ввели пожилого мужчину в искусственную кому, он был выведен из нее примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса.

3 сентября стало известно, что супругу политика обокрали, злоумышленники забрали все деньги и документы. Однако на следующий день, после публикаций в СМИ, неизвестные подбросили ей документы в номер, рассказала Марианна Мешкова.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживает в Москве, иногда приезжает в Крым.

Юрий Мешков Марианна Мешкова Турция Красногорск Крым

Новости по теме

Новости

Двенадцать адвокатов оспорили приговор осужденному по "дадинской статье" активисту

На западе Москвы столкнулись три автобуса

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Иван Демидов возглавил парк "Зарядье"

Вильфанд пообещал москвичам скорые заморозки

Вильфанд пообещал москвичам скорые заморозки
Выборы в Мосгордуму - 2019

Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

В Москве начали перекрывать улицы ради массовых мероприятий и благоустройства

Гринпис попросил Генпрокуратуру проверить качество воздуха в одном из районов Москвы

В "Справедливой России" назвали проплаченными сообщения о "пропавшем" кандидате

Грузовик обрушил пешеходный мост и перекрыл трассу в Подмосковье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');