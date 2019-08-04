Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области завершило подсчет количества пострадавших при наводнении в конце июня, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"На 1 августа закончили подсчет - всего пострадавших 42,6 тыс. человек. Все они получили по 10 тыс. рублей материальной помощи", - сказа он.

Губернатор уточнил, что из них около 21 тыс. рублей получили компенсации за полную или частичную утрату жилья (по 100 и 50 тыс. рублей).

По его словам, власти также ведут работу по выдаче пострадавшим жилищных сертификатов.

"У нас есть 200 человек, которые получили акты об утерянном жилье, но сертификаты не забрали. Сейчас их разыскиваем", - добавил губернатор.

Он пояснил, что в настоящее время власти подготовили в Росреестр 1,2 тыс. заявок на проверку о наличии какого-либо зарегистрированного жилья у пострадавших в наводнении. Если ведомство подтвердит, что утраченное жилье было единственным, то власти начнут выдавать сертификаты эти людям.

Левченко также добавил, что три многоквартирных дома в Тулуне, получивших повреждения по время наводнения, будут капитально отремонтированы, но впоследствии по госпрограмме их жители будут переселены из зоны затопления. Еще один дом, по словам Левченко, признан аварийным и расселен.