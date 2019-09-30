Росгвардец, заявивший о вывихе плеча из-за Устинова, пожаловался на травлю в интернете

При этом он попросил не наказывать осужденного реальным лишением свободы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник ОМОНа Росгвардии Александр Лягин, в применении насилия к которому обвинили актера Павла Устинова, заявил о "травле" и "давлении" в интернете, передал корреспондент "Интерфакса" из Мосгорсуда.

"Идет травля в социальных сетях, во "ВКонтакте", - сказал Лягин на заседании суда в понедельник, где в апелляционном порядке рассматривается дело осужденного на 3,5 года колонии Устинова.

При этом Лягин отметил, что в связи с ситуацией вокруг дела Устинова "идет моральное давление", как на него, так и на актера. "Ну да, там травма. Но сейчас больше идет моральное давление и на меня, и на Павла. Я не отрицаю, что он виноват, но считаю, что не нужно наказывать его реальным лишением свободы", - добавил Лягин.

Сотрудник ОМОНа также объяснил, почему Росгвардия решила задержать именно Устинова - его заподозрили в координации акции, так как он стоял с сотовым телефоном. "Мы заприметили его в толпе. Он стоял перед входом (в метро - ИФ). Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном. Он выкрикивал лозунги, поэтому было принято решение его задержать", - сказал потерпевший.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул росгвардейца за плечо, в результате чего тот получил вывих.

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно, пока ждал друга, и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.

Приговор также был оспорен гособвинением, которое в суде первой инстанции требовало для Устинова шесть лет колонии, но позже попросило назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, посчитав уже вынесенный приговор чрезмерно суровым.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс,в поддержку актера развернулась общественная кампания. Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи и православные священники.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде до рассмотрения жалоб защиты и представления обвинения на его приговор.