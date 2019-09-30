Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Суд также приобщил к делу независимую экспертизу эти записей, которую провели по просьбе защиты

Актер Павел Устинов Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд решил приобщить к делу все видеозаписи задержания актера Павла Устинова 3 августа в Москве и материалы независимой экспертизы.

"Удовлетворить ходатайство в полном объеме. Приобщить видеоматериалы к материалам дела", - огласила решение судья.

Также она приобщила к делу экспертизу, в которой говорится, что на записи задержания не видно, чтобы Устинов захватывал руки сотрудника Росгвардии, что ему вменили в вину.

26 сентября приобщить к делу видеозаписи попросили и защита Устинова и потерпевший - боец ОМОНа Александр Лягин. Адвокат Дмитрий Чешков представил записи корреспондента "Дождя" Василия Полонского и сотрудника Amnesty International Олега Козловского. Ранее изучить эти записи отказался судья Тверского суда Алексей Криворучко.

Лягин представил запись, которую нашел на YouTube. Ходатайство о просмотре видео, "которое есть в деле, но не было положено в основу приговора", на заседании заявила и гособвинитель. 26 сентября суд не принял решения по этим ходатайствам и перенес заседание на 30 сентября, чтобы обеспечить техническую возможность исследования новых доказательств по делу.

16 сентября судья Криворучко приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к бойцу Росгвардии. Суд и следствие установили, что Устинов 3 августа пришел на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Когда его задерживали, он оказал сопротивление омоновцам, потянул Лягина за плечо, и тот получил вывих.

Устинов вину не признал и заявил, что в акции участвовать не собирался, а при задержании не сопротивлялся. Гособвинитель просил для него шесть лет колонии.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Устинова выступили театральные деятели и представители других профессий, которые подписывали массовые обращения в его защиту.

Генпрокуратура оспорила приговор как чрезмерно суровый, хотя указала, что вина осужденного полностью доказана. Она предложила избрать для него наказание, не связанное с лишением свободы. Надзорное ведомство также добилось освобождения актера из-под ареста. Защита потребовала отменить приговор за отсутствием в действиях Устинова состава преступления.