Генпрокуратура предложила для Устинова наказание, не связанное с лишением свободы

Потерпевший, боец ОМОНА Алексей Лягин согласился с прокурорами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре считают, что актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за вывих плеча у задерживавшего его омоновца, можно смягчить статью и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства, которое огласили в Мосгорсуде. Суд рассматривает апелляции защиты и обвинения на приговор первой инстанции.

Тверской суд не в полной мере учел положительные характеристики актера, в том числе с места жительства и службы и не не рассмотрел возможность изменения категории совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую, считают в Генпрокуратуре.

Защита потребовала полностью оправдать актера. Адвокат Александр Чешков заявил о его невиновности.

Потерпевший, боец ОМОНа Алексей Лягин, согласился с прокурорами, что наказание подсудимому может быть более мягким.

16 сентября Тверской суд приговорил актера к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия к Лягину. Гособвинитель требовал для него шесть лет лишения свободы. Суд и следствие решили, что Устинов был на несогласованной акции 3 августа и оказал сопротивление росгвардейцам, в результате чего Лягин получил вывих. Актер заявил, что в акции не собирался участвовать и что его задержали, когда он ждал друга. Он также отрицал, что сопротивлялся силовикам. Судья Тверского суда отказался приобщить к делу и изучить видеозапись задержания актера, предоставленную защитой.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Его оспорили и обвинение, и защита.

В Генпрокуратуре объявили, что вина Устинова полностью доказана, но избранное судом наказание слишком сурово. Также надзорное ведомство ходатайствовало об освобождении осужденного из СИЗО до рассмотрения апелляций. 20 сентября суд выпустил Устинова под подписку о невыезде.

3 августа в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе было задержано больше тысячи человек.