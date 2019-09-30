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Павел Устинов попросил Мосгорсуд его оправдать

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Актер Павел Устинов назвал свое задержание 3 августа "нелепым стечением обстоятельств", назвал себя "спокойным и мирным человеком", который перед задержанием "ничего не скандировал". В последнем слове он попросил Мосгорсуд его оправдать.

В случае оправдания он не будет требовать наказания для сотрудника Росгвардии Александра Лягина, который обвинил его в применении силы и нанесении ему травмы при задержании.

Дело Павла Устинова

"Устинов никогда не участвовал в митингах и политикой не интересовался. Следствие не предоставило никаких доказательств, свидетельствующих о виновности Павла. Прошу суд учитывать его безупречную репутацию", - заявил адвокат актера Анатолий Кучерена.

Ранее адвокат Дмитрий Чешков требовал оправдать Устинова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Он также отмечал, что Тверской суд отказался приобщить к делу и изучить видеозаписи задержания актера, на которых видно, что он не участвовал в акции протеста, был задержан по ошибке и не сопротивлялся.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилие к бойцу Росгвардии. Суд и следствие решили, что 3 августа он участвовал в несогласованной акции. Когда его задерживали, он оказал сопротивление, потянул Лягина за левую руку и вывихнул ему плечо. Омоновцу потребовалась госпитализация, а также он перенес нравственные страдания.

Прокурор требовал для актера шесть лет колонии.

Затем приговор оспорили и защита, и обвинение. В Генпрокуратуре заявили, что вина Устинова доказана, но наказание чрезмерно сурово. Также надзорное ведомство попросило суд отпустить актера из-под ареста. 20 сентября Мосгорсуд перевел его под подписку о невыезде.

Рассматривая апелляции, Мосгорсуд согласился приобщить к делу и изучить все видеозаписи задержания Устинова, которые предоставили защита, обвинитель и Лягин.

Мосгорсуд Павел Устинов Тверской суд Александр Лягин Анатолий Кучерена Алексей Криворучко

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