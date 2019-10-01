Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро

Беглов открыл их 5 сентября, но пассажиров туда решили не пускать из соображений безопасности

Вход на станцию "Шушары" Петербургского метрополитена Фото: Ольга Мальцева/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Корреспонденту "Интерфакса" не удалось выяснить, когда для пассажиров откроют три новые станции Фрунзенского радиуса метро, которые глава региона Александр Беглов торжественно открыл 5 сентября, накануне губернаторских выборов. В руководстве метрополитена и в Смольном никто не мог назвать конкретные сроки.

1 октября Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная").

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин переадресовал вопрос о том, когда туда пустят пассажиров, в администрацию города.

"Обратитесь с этим вопросом в Смольный. Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще. Пусть они сроки определяют", - сказал он.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин сказал, что за метро отвечает комитет по транспорту и спрашивать нужно у них.

Глава комитета по транспорту Александр Головин сообщил "Интерфаксу": "Нет у меня сроков. Говорить пока не о чем".

В администрации Фрунзенского района сказали, что не знают, когда станции откроются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов с понедельника ушел в отпуск на две недели. Его пресс-секретарь Инна Карпушина рекомендовала задать вопрос о метро вице-губернатору Эдуарду Батанову, который отвечает за транспорт.

Батанов сказал, что он в командировке.

Пресс-секретарь и.о. губернатора Любови Совершаевой Мария Заговора заявила, что у нее нет данных о сроках открытия новых станций.

Когда Беглов открыл три новых станции в начале сентября, пассажиров на них решили не пускать из соображений безопасности и продолжить устранение недочетов, чтобы исключить малейший риск. Это решение было принято за полчаса до церемонии. Гарюгин тогда объяснил, что инженерные системы не успели испытать в комплексе, хотя опробовали по отдельности. Он обещал, что пассажиров на станции пустят не позднее, чем через две недели.

Первоначально сдать эти станции должны были в декабре 2017 года. Затем сроки перенесли на год. В апреле 2019 года Беглов говорил, что от строителей жестко потребовали сдать все три объекта к 1 сентября. 5 сентября он заявил, что жестких сроков перед строителями никогда не ставили.