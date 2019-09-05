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Беглов заявил об отсутствии жестких сроков открытия станций Фрунзенского радиуса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что никогда не ставил перед строителями станций метро Фрунзенского радиуса жестких сроков введения объектов в эксплуатацию.

"Я много раз был непосредственно на (строящихся) станциях метро, и всегда строителям говорил, что, знаете, нам не нужно метро к какому-то сроку, если мы его даже запустим на месяц позже. Столько лет ждали, и на месяц, или полтора месяца - не играет большой роли при таком огромном, сложном техническом сооружении", - сказал он в эфире телеканала "78" в четверг.

По словам Беглова, в первую очередь следует соблюдать правила безопасности, в то время как на строящихся станциях "есть определенные незначительные недоделки".

В то же время врио губернатора напомнил о недавнем запуске новых линий скоростного трамвая "Чижик". По его словам, в Смольном намерены вернуть Санкт-Петербургу статус "трамвайной столицы".

5 сентября Беглов открыл три новые станции метро Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная"), однако пассажиров на них решили не пускать из-за выявленных недоработок. 8 сентября пройдут выборы губернатора Петербурга, Беглов является одним из кандидатов на этот пост.

Сроки ввода этих станций переносились несколько раз. Изначально власти обещали сдать в декабре еще 2017 года. Потом срок изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. В апреле Беглов заявлял, что перед строителями "задача поставлена жестко - к 1 сентября (ввести станции - ИФ)".

"Составлен соответствующий график, предполагающий не окончание работ, но запуск движения к этому сроку. Конечно, мы откроем станции пораньше - в конце третьей декады (августа - ИФ), чтобы люди привыкли к ним, посмотрели расположение, выходы", - заверял весной врио губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Беглов Санкт-Петербург

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