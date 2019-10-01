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В Смольном пообещали торжественно открыть новые станции метро 3 октября

Беглов открыл их 5 сентября, но пассажиров туда не пустили из соображений безопасности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Три новые станции Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная") - откроют 3 октября, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга во вторник.

"Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17:00 на станции "Проспект Славы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тестовой эксплуатации нового участка Фрунзенского радиуса замечания контролирующих органов устранили, разрешение на его ввод в эксплуатацию получено.

Ранее днем власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл три новых станции в начале сентября, за несколько дней до выборов главы города. Однако пассажиров ради их безопасности на станции решили не пускать, чтобы продолжить устранение недочетов и исключить малейший риск. Это решение было принято за полчаса до церемонии открытия станций.

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин тогда объяснил, что инженерные системы не успели испытать в комплексе, хотя опробовали по отдельности. Он обещал, что пассажиров на станции пустят не позднее, чем через две недели.

Первоначально сдать эти станции должны были в декабре 2017 года. Затем сроки перенесли на год. В апреле 2019 года Беглов говорил, что от строителей жестко потребовали сдать все три объекта к 1 сентября. 5 сентября он заявил, что жестких сроков перед строителями никогда не ставили.

Ожидается, что новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев, в том числе жители Колпино.

Санкт-Петербург Петербургский метрополитен Фрунзенский радиус

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