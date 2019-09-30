Беглов ушел в отпуск на две недели

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов ушел в плановый отпуск с 30 сентября до 13 октября, сообщила пресс-служба Смольного.

Исполнять его обязанности будет глава городской администрации Любовь Совершаева.

Беглов возглавил регион в октябре 2018 года после отставки губернатора Георгия Полтавченко. В сентябре 2019 года он пошел на выборы самовыдвиженцем и выиграл их. Кроме него, в выборах участвовали кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова и кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов. Выдвинувшийся от КПРФ депутат Госдумы и режиссер Владимир Бортко был зарегистрирован, но с выборов снялся. Кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского не зарегистрировали.

На выборах 8 сентября Беглов набрал почти 65% голосов, его соперники - около 15%. Чиновник вступил в должность 18 сентября.