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В Охотское море выпустили еще 14 белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотруднки Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 2 октября выпустили в Охотское море 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Животных доставили из бухты Средняя в Приморском крае в Сахалинский залив Охотского моря на научно-исследовательском судне ВНИРО "Владимир Сафонов". Путешествие обошлось без сильной качки, млекопитающие благополучно перенесли дорогу, заверили в институте. Животных погрузили на судно 28 сентября.

Реадаптацию и выпуск остальных белух продолжат с учетом дорожной и гидрологической ситуации на Дальнем Востоке.

До сентября белух и косаток из "китовой тюрьмы" перевозили до места выпуска по суше. Сначала их в специальных контейнерах грузили на фуры и везли до Хабаровска, оттуда их везли до Охотского моря по воде. Весь путь занимал около шести дней. Однако в конце сентября во ВНИРО заявили, что из-за подтоплений в регионе началась распутица, поэтому было принято решение везти животных к месту выпуска морем. На конец августа в "китовой тюрьме" оставалось 74 белухи.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в том числе в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя. Вольеры назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности Генпрокуратура и Следственный комитет инициировали проверки и выяснили, что животных выловили с нарушениями закона. Было принято решение их всех освободить. Процесс начался 20 июня, животных вывозят и выпускают группами.

Хабаровский край ВНИРО Приморье Амур Находка

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