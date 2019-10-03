Число арестованных в Приморье рыбаков из КНДР увеличилось до 11

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Находкинский городской суд арестовал еще одного северокорейского рыбака, напавшего на российских пограничников в территориальных водах РФ.

Браконьер заключен под стражу на срок проведения предварительного следствия, сообщил представитель суда.

Ранее в Находке арестовали 10 северокорейских рыбаков, которые оказали активное сопротивление российским пограничникам при задержании в море.

За последние две недели российские пограничники провели три операции против северокорейских браконьеров. Так, 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, занимавшиеся браконьерством. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

27 сентября погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщало о задержании еще трех шхун и нескольких мотоботов, экипаж которых составлял 262 человека.

Затем 1 октября стало известно, что пограничное управление ФСБ по Приморскому краю 28-30 сентября задержало 87 северокорейских браконьеров на 11 маломерных судах в Японском море в исключительной экономической зоне.

По факту инцидента Дальневосточным управлением на транспорте СК расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).