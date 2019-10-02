Российские пограничники задержали со стрельбой браконьеров из КНДР в Японском море

Задержание северокорейских браконьеров в Японском море. Архивное фото. Кадр: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает, что в ходе задержания в Японском море в начале октября браконьеров из Северной Кореи российские пограничники открыли огонь по шхуне, пострадали пять браконьеров.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пограничникам пришлось применить оружие, так как браконьеры не выполнили законное требование остановить шхуну. "В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения", - отметили в ЦОС

Там добавили, что "судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован". Пострадавшим в ходе стрельбы иностранцам оказали медицинскую помощь.

В спецслужбе уточнили, что погрануправлением ФСБ по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах. По одному из этих судов пограничникам и пришлось открыть огонь.

ЦОС сообщает, что на задержанных шхунах было обнаружено около шести тонн кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Морепродукты и орудия лова были изъяты. В настоящее время нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Во вторник, 1 октября, ЦОС ФСБ сообщил, что Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 28-30 сентября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море пресечена незаконная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Были задержаны 87 граждан КНДР, находившиеся на этих судах, обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, более 4 тысяч незаконно выловленных кальмаров.

В то же время с 26 терпящих бедствие тонущих маломерных судов были спасены 174 северокорейских моряка, пострадавших нет, заявили в ЦОС.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, занимавшиеся браконьерством. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

27 сентября погрануправление ФСБ по Приморскому краю сообщало о задержании еще трех шхун и нескольких мотоботов из КНДР, экипаж которых составлял 262 человека.