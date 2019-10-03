В центре Блохина опровергли сообщения о запрете родителям общаться с прессой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина распространила заявление о том, что они не запирали пациентов в палатах и не запрещали их родителям общаться с прессой.

"На всякий случай информируем: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина - не является тюрьмой, и родители могут беспрепятственно покидать территорию клиники. Родители пациентов НИИ Детской онкологии и гематологии (ДОиГ) могут давать и дают интервью, когда считают это возможным и целесообразным", - говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы НМИЦ.

В нем отмечается, что Институт "не запирает пациентов в палатах, не препятствует их перемещению ни по клинике (за исключением специальных зон с ограниченным доступом), ни по территории, ни по Москве в целом".

"PS: также мы не пьем кровь христианских младенцев", - добавили в пресс-службе.

Там опровергли сообщения о том, что НМИЦ якобы угрожает выпиской родителям пациентов детского института за общение с прессой. "Мы понимаем: трафик - новый бог индустрии масс-медиа. Но мы верим в то, что цель не оправдывает средства... Сообщения о том, что кто-то в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина угрожает выпиской родителям пациентов детского института за общение с прессой являются ложью", - говорится в сообщении.

Накануне заместители директора Георгий Менткевич и Максим Рыков заявляли, что родителям пациентов онкоцентра его руководство запретило общаться с прессой под угрозой выписки.

Пресс-служба НМИЦ сообщила, что четырем врачам подписали заявления об увольнении, но не Рыкову и Менткевичу. Директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди ранее говорил, что подпишет заявления только с "правильной" формулировкой - по собственному желанию, а не в связи с давлением со стороны руководства. Менткевич сообщал, что от 10 до 12 врачей подали заявления об уходе, но не все из этих заявлений попадут к директору института Ивану Стилиди. Пресс-служба НМИЦ пока говорит только о судьбе пяти заявлений, попавших на стол к Стилиди.

Стилиди заверял, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работает комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой. Из-за ее политики врачи и приняли решение уйти.