От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении

Вид на здание Российского онкологического научного центра имени Н.Н.Блохина Фото: Михаил Александров/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - От 10 до 12 врачей подали заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

Менткевич пояснил, что к директору НМИЦ попало пять заявлений, потому что их увольнение находится в его ведении. Остальные заявления должны были лечь на стол его заместителя.

Менткевич также сообщил, что работает в институте последние два дня.

Замдиректора НИИ Максим Рыков заявил "Интерфаксу", что также написал заявление об уходе, выразив надежду на то, что "в понедельник вернут трудовую книжку".

Он также отверг суждения о том, что история с уходом врачей была затеяна для того, чтобы сменить директора НИИ: "Мы успешно и плодотворно сотрудничали с другим руководством. Утверждать, что кто-то ввязался сейчас в борьбу ради этого - просто не соответствует действительности".

Ранее директор НМИЦ Иван Стилиди заверил, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". К нему поступило пять заявлений врачей об уходе.

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работает комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и приняли решение уйти. 30 сентября было обнародовано видеообращение от лица 26 сотрудников Центра имени Блохина. Они заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено их руководство.

Родители онкобольных детей, проходящих лечение в этом учреждении, поддержали обращение врачей. Они сообщили о "психологическом давлении" со стороны руководства института и центра. В обращении родителей отмечалось, что в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты и что они вынуждены их покупать за свой счет, а также оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения.

Ранее во вторник Минздрав заявил, что выступившие против руководства медики нарушили принципы врачебной этики. Кроме того, по данным министерства, специальная комиссия высоко оценила работу Варфоломеевой.