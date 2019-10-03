Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Четырем врачам в НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина подписали заявления об увольнении.

Заместителей директора НИИ Георгия Менткевича и Максима Рыкова среди них нет, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

Из отделения трансплантации костного мозга с 7 октября уволен Евгений Журавель, из отделения гематологии - Александр Попа с 11 октября, Борис Курдюков с 7 октября, Наталья Субботина - с 28 октября, после отпуска.

Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления, сообщили в пресс-службе НМИЦ. Как отмечается, вместо уволенных врачей в отделении уже работают трое специалистов НИИ детской онкологии и гематологии, "компетентные в вопросах лечения". С 7 октября в отделении начинают работать врачи из РДКБ.

Накануне профессор, замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгий Менткевич сообщал, что от 10 до 12 врачей подали заявления об уходе, но не все из этих заявлений попадут к директору НМИЦ Блохина Ивану Стилиди. Пресс-служба НМИЦ пока говорит только о судьбе пяти заявлений, попавших на стол к Стилиди.

Менткевич и Рыков говорили, что дорабатывают эту неделю и уходят из института вне зависимости от того, подпишут ли заявления, мотивируя это тем, что они "не крепостные".

Стилиди заверял, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работает комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и приняли решение уйти.

30 сентября было обнародовано видеообращение от лица 26 сотрудников Центра имени Блохина. Они заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено их руководство.

Во вторник, 1 октября, Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра, заявив, что выступившие против начальства медики нарушили принципы врачебной этики. По данным министерства, специальная комиссия высоко оценила работу Варфоломеевой.