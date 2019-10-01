Руководство НИИ детской онкологии получило от врачей пять заявлений об увольнении

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Директор НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди заявил, что ему сообщили о пяти заявлениях об увольнении врачей.

"Мне поступила информация по дороге сюда, что пять врачей из отделения трансплантации костного мозга подали заявление об увольнении", - сказал Стилиди на пресс-конференции в Москве во вторник.

Он заверил, что дети не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". "Мы не в пустыне, мы в Москве находимся", - сказал Стилиди.

Член комиссии Минздрава, работающей в НМИЦ им.Блохина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев заявил, что претензии увольняющихся врачей - "обвинения администрации в массовых увольнениях персонала, снижения зарплат, чрезмерные требования по ведению историй болезни и контролю присутствия на работе - не подтвердились".

Он считает, что врачи допустили "некорректные действия, удивительные, никогда не наблюдавшиеся ранее - тайные записи обсуждения больных, выкладывание в сеть, запугивание родителей детей и родственников, что врачи покинут пост". По его словам, "были выявлены серьезные нарушения работы отделения, действия против принятых решений по протоколам лечения больных, ведение меддокументации, показания к использованию препаратов офф-лейбл, экспериментальная терапия, которая не была подтверждена ранее другими врачами".

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество не поддержит действия врачей: "Дальше лечить кто будет? Это что за мода такая, я не понимаю! Ищите другие способы решения конфликтов. Это шантаж. Я их не поддерживаю, и врачебное сообщество не поддержит. Коллективное заявление об уходе - это безобразие".

Ранее профессор, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина Георгий Менткевич сообщил "Интерфаксу", что семь врачей НИИ во вторник подадут заявления об увольнении.

30 сентября было обнародовано видеообращение от лица 26 сотрудников Центра имени Блохина. Они заявили о готовности уволиться в случае, если не будет заменено их руководство. По словам онкологов, с тех пор, как центр в июне возглавила Светлана Варфоломеева, на специалистов оказывают давление и заставляют их увольняться.

Родители онкобольных детей, проходящих лечение в этом учреждении, поддержали обращение врачей. Они сообщили о "психологическом давлении" со стороны руководства института и центра. "В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения", - говорилось в обращении родителей.

Ранее во вторник Минздрав заявил, что выступившие против руководства медики нарушили принципы врачебной этики. Кроме того, по данным министерства, специальная комиссия высоко оценила работу Варфоломеевой.