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Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде

Экспертиза выявила в его словах "призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ"

Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде
Архивное фото
Фото: DPA/TASS

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.

"Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении.

Согласно документу, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) было возбуждено 12 сентября. С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, и был доставлен к следователю 20 сентября.

"Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в тексте документа.

Называющий себя шаманом Габышев в марте отправился из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". За два года он планировал пройти 8 тысяч км.

В ночь на 19 сентября Габышева задержали на трассе "Байкал" в Бурятии. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что шамана направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения "экспертных мероприятий", однако правозащитники заявили, что не могут его найти.

Позднее Габышевм сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал они "даже подружились".

Александр Габышев Якутия

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