Защита шамана Габышева попросит о повторной психиатрической экспертизе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Защита якутского шамана Александра Габышева, который стал фигурантом уголовного дела об экстремизме и был задержан во время своего пешего похода в Москву, будет ходатайствовать о проведении повторной психиатрической экспертизы - первая выявила у него психические заболевания.

"Мы ознакомились с результатами амбулаторной экспертизы, но выводы вызывают сомнение, в связи с чем готовим ходатайство о проведении повторной экспертизы. Мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде, так же, как и статус - подозреваемый", - сообщила "Интерфаксу" адвокат шамана Ольга Тимофеева.

При этом она уточнила, что конкретного слова "невменяем" в заключении нет.

Как сообщалось, называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. На следующий день стало известно, что шамана отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы.

Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. По материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", он с 6 марта по 22 мая в неустановленном месте лично призывал группу людей к экстремисткой деятельности.

В отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.