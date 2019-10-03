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В России появился первый кандидат на наказание за курение на балконе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В МЧС Ставропольского края считают, что пожар в многоквартирном доме в городе Изобильный 2 октября произошел из-за того, что один из жильцов курил на балконе. Ему грозит административная ответственность по новым правилам противопожарного режима, сообщили в пресс-службе управления.

Пожар ограничился балконом, площадь возгорания составила 0,5 квдратного метра, никто не пострадал. В МЧС причиной пожара считают неосторожность при курении.

Новые правила пожарной безопасности вступили в действие с 1 октября, за день до пожара в Изобильном.

Они запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров. То есть, людям теперь нельзя жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и курить. Административная ответственность за нарушение наступает, если в результате нарушения начинается пожар. Нарушителям грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

МЧС Ставропольский край Изобильный

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