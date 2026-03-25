В России в каждой пятой квартире нет ни балкона, ни лоджии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На российском рынке недвижимости самый частотный формат дополнительных помещений - лоджии и балконы, при этом каждая пятая квартира в стране лишена и того и другого, выяснили аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка.

"Самым популярным форматом на российском рынке недвижимости являются лоджии: они встречаются в 36,8% квартир. Несколько реже - в 34% случаев - это объекты с балконами. При этом пятая часть всех квартир (21,2%) лишена обоих типов помещений", - говорится в сообщении.

Мультиформатные варианты распространены значительно меньше. Так, наличие двух лоджий характерно для 3,4% квартир, двух балконов - для 1,8%. В 2,1% случаев в квартире присутствуют и балкон, и лоджия одновременно. Наиболее редким типом остаются квартиры с террасами - их доля не превышает 0,2%.

Лидерами по доле лоджий среди регионов являются Республика Марий Эл (66,4%), Чувашия (61,5%) и Кировская область (56,4%). Балконы больше всего распространены в Бурятии (72,9%), Еврейской автономной области (69,7%) и Иркутской области (64,3%), где выше доля "хрущевок".

Террасы чаще всего встречаются в курортных Крыму (1,3%), Калининградской области (0,5%) и Краснодарском крае (0,4%). В Москве доля квартир с террасами составляет 0,15%.

Балконы чаще всего встречаются в домах 1956-1975 годов постройки, доля квартир с балконами там достигает 56%. Лоджиями в таких домах располагают только 7,5% квартир. Массовое появление лоджий началось со второй половины 70-х годов: в домах 1976-1991 годов постройки ("брежневках") они есть в 41% квартир. Пик же пришелся на 1992-2010 годы, когда лоджии появились в 59,2% квартир.

В дореволюционных домах (до 1917 года) балконы и лоджии отсутствуют в 86% случаев, зато доля террас там выше среднего - 0,6%. Больше всего террас в домах 1917-1930 годов (0,9%). В современных проектах (после 2010 года) террасы встречаются в 0,3% квартир.

Также отмечается, что наличие балконов и лоджий зависит от этажности здания. Так, балконы есть в 48,4% квартир в домах до пяти этажей, а в зданиях выше 26 этажей балкон есть только в 13% квартир. Лоджии чаще всего встречаются в домах высотой от 9 до 20 этажей (61,9%), в высотках выше 26 этажей - 42,3%.