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В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - МВД РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов уведомление о подготовке изменений в закон "О полиции", которые предусматривают административную ответственность за оскорбления сотрудников ведомства в интернете.

Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

В министерстве предлагают административно наказывать юридических и физических лиц, а также сотрудников правоохранительных органов за распространение информации, "выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации".

Планируемый срок вступления в силу этого проекта нормативного правового акта - январь 2020 года, говорится в документе.

В настоящее время в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти РФ. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2019 года.

МВД

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