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В Генпрокуратуре подсчитали осужденных за оскорбление госсимволов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - С начала действия закона об ответственности за неуважение власти и государственных символов суды признали 34 человек виновными в этом нарушении. Об этом в эфире канала Генпрокуратуры "Эфир" сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

За девять месяцев полиция составила 56 протоколов об этом нарушении. Суды признали 34 человек виновными, 13 дел были прекращены, еще девять дел остаются на рассмотрении, сказал он.

Генпрокуратура 44 раза просила Роскомнадзор удалить материалы, оскорбляющие госсимволы, или ограничить доступ к ресурсам, распространяющим такой контент.

"Эти требования коснулись 82 указателей на страницы сайтов в сети Интернет. Из 44 требований 42 - в отношении информации, оскорбляющей государственный флаг, 24 - государственный герб", - уточнил Куренной.

Закон об ответственности за неуважительные отзывы об органах власти, обществе и госсимволах вступил в силу в конце марта 2019 года.

Генпрокуратура Роскомнадзор

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