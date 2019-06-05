В Москве "заминировали" гостиницу "Савой"

В здании провели эвакуацию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве в экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в отеле "Савой" на Рождественке. Эту информацию проверяют, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

По его сведениям, из здания эвакуировали больше 40 человек. Взрывотехники начали осмотр помещений.

Позднее эвакуацию и проверку начали в отеле Akvarel в Столешниковом переулке, также после сигнала об угрозе взрыва, сообщил агентству осведомленный источник.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.