В Москве "заминировали" школу, торговый центр и офисное здание

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сообщений об угрозе взрыва поступило по разным каналам экстренных служб в московские учреждения и объекты, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"С 11:00 неизвестные сообщили о минировании школы 1228 на юго-востоке Москвы, ТЦ "Крон-парк" и одного из офисных центров на улице Берзарина", - рассказал собеседник агентства.

Он не располагает информацией, ведется ли эвакуация с территорий объектов, в адрес которых поступили угрозы.