Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 января

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 13 января домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и партнеру фонда по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Защита просила освободить их под залог в 5 млн рублей каждого или на условии запрета определенных действий. В случае продления домашнего ареста адвокаты просили разрешить Калви и Дельпалю ежедневные прогулки. Французский бизнесмен также просил разрешить ему выйти на работу во Франко-российской торгово-промышленной палате и изменить место домашнего ареста на квартиру, где живет его семья.

Однако судья Наталия Дударь согласилась с доводами следствия.

Следствие считает, что вне изоляции от общества, Калви и Дельпаль по-прежнему могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и помешать расследованию.

До 13 января следствие рассчитывает провести ряд допросов, очных ставок, изучить документы, завершить расследование и предъявить фигурантам обвинения в окончательной редакции, так чтобы они могли начать изучать материалы дел, заявила в суде следователь.

Калви, Дельпаль и адвокаты назвали доводы следствия надуманными и необоснованными.

Калви, Дельпаля, партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, а также бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Признательные показания дал только Кордичев, остальные обвиняемые вину не признают. В Baring Vostok считают, что уголовное преследование стало результатом внутрикорпоративного спора акционеров "Восточного".

Все шесть фигурантов дела были арестованы 15 и 16 февраля 2019 года. В апреле под домашний арест перевели Калви и Кордичева, в августе - Дельпаля. Остальные трое остаются в СИЗО.

Уголовное дело возбудили по жалобе миноритария "Восточного" Шерзода Юсупова. 7 февраля 2019 года он пожаловался ФСБ, что его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году. По версии следствия, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тысяч рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки. Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.