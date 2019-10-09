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Вода ушла из всех жилых домов в Хабаровском крае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На фоне снижения уровня воды в реке Амур вода ушла еще из 13 жилых домов в Хабаровском крае, подтопленных жилых домов в крае нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 9 октября, уровень воды у города Комсомольск-на-Амуре составил 560 см (-15 см за сутки), у города Хабаровска - 298 см (-18 см за сутки)", - говорится в сообщении.

В Комсомольске-на-Амуре вода ушла еще из 13 жилых домов в микрорайоне Хорпинский. Подтопленных жилых домов в крае нет, но в зоне паводка остаются более сотни приусадебных и земельных участков.

Между тем, в пунктах временного размещения в Комсомольске-на-Амуре до сих пор находятся 36 человек, десять из них - дети. В других населенных пунктах края в пунктах временного размещения людей нет.

Хабаровский край Амур Комсомольск-на-Амуре

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