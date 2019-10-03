Уровень Амура в районе Комсомольска опустился ниже "опасного" уровня
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска упал за сутки на 24 см и опустился ниже отметки "опасное явление", сообщает пресс-служба администрации города.
"Уровень Амура утром 3 октября составил 634 см. Опасным явлением считается уровень 650 см. Неблагоприятным - 450 см", - говорится в сообщении.
В городе остаются подтопленными 86 жилых домов. Продолжаются выплаты компенсаций пострадавшим от паводка жителям.