Поиск

Уровень Амура в районе Комсомольска опустился ниже "опасного" уровня

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска упал за сутки на 24 см и опустился ниже отметки "опасное явление", сообщает пресс-служба администрации города.

"Уровень Амура утром 3 октября составил 634 см. Опасным явлением считается уровень 650 см. Неблагоприятным - 450 см", - говорится в сообщении.

В городе остаются подтопленными 86 жилых домов. Продолжаются выплаты компенсаций пострадавшим от паводка жителям.

Хабаровский край

Новости

Посол РФ в КНДР прокомментировал задержание северокорейских рыбаков

Крокодил погиб под колесами автомобиля в Подмосковье

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям

В Москве арестовали трех подельников замгендиректора "Аэрофлота"

Что произошло за день: среда, 2 октября

Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Посол США в РФ подтвердил завершение своей миссии

ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 из-за его слов об "Аэрофлоте"

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

По делу о сгоревшем в "Шереметьево" SSJ-100 обвинение предъявили командиру экипажа

Замглавы "Аэрофлота" и еще трех фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');