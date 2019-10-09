Число арестованных в Приморье северокорейских рыбаков возросло до 16

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Находкинский городской суд в Приморье отправил под арест еще пятерых северокорейских рыбаков, подозреваемых в нападении на российских пограничников.

Иностранцев заключили под стражу на время предварительного следствия, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель суда. Таким образом, количество арестованных северокорейских рыбаков увеличилось до 16.

Ранее Находкинский городской суд арестовал 11 граждан КНДР, которые оказали активное сопротивление российским пограничникам при задержании в море.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерским промыслом. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

Задержания браконьеров из КНДР продолжались еще несколько дней в период с 27 сентября по 2 октября. В общей сложности было задержано более 570 северокорейских рыбаков на шхунах и мотоботах.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что борьба с северокорейскими браконьерами не окажет негативного влияния на отношения Москвы и Пхеньяна. "Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области", - заявлял тогда Песков журналистам.