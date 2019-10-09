Шаманов назвал ерундой слухи о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал несоответствующими действительности сообщения The New York Times, о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе.

"Это чистой воды ерунда. Пусть они лучше в своих спецслужбах разбираются, которые собственного президента обливают грязью и дают информацию для представления к импичменту", - сказал Шаманов "Интерфаксу".

Ранее газета The New York Times сообщила о предполагаемом существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Издание утверждает, что этот отдел настолько секретный, что о нем не знают даже другие сотрудники ГРУ.

В числе операций спецподразделения назывались попытка госпереворота в Черногории, "кампания по дестабилизации" в Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.