Суд продлил домашний арест банкиру, признавшему вину по "делу Baring Vostok"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 13 января продлил срок домашнего ареста бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, передает корреспондент "Интерфакса" в среду.

Как сообщалось, накануне, 8 октября, до середины января 2020 года также был продлен домашний арест Калви и партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю. 8 октября Калви также заявлял, что не винит Кордичева за "неправдивые или частично обманчивые показания". "Наоборот, я думаю, все акционеры банка должны поблагодарить его за эту сделку, потому что она спасла банк", - сказал бизнесмен в ходе заседания в Басманном суде.

Дело Baring Vostok

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых фигурантов расследования: Кордичева, Калви, Дельпаля, партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля. Остальные обвиняемые по-прежнему находятся под стражей.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком. Кордичев - единственный из обвиняемых по делу, кто признал вину.