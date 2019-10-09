Суд продлил арест фигуранту "дела Baring Vostok" Владимирову

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд продлил до 13 января арест бывшему гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, фигуранту так называемого "дела Baring Vostok".

Ввиду "открыто занятой Владимировым и его защитниками позиции отрицания своей причастности к преступлению и активному созданию посредством оказания информационного воздействия через представителей бизнес-сообщества и СМИ мнения о надуманности предъявленного обвинения в свете корпоративного конфликта между акционерами банка, применение в отношении него иной, более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего арест, личного поручительство или залога, не сможет эффективно предотвратить негативное влияние обвиняемого на ход расследования, либо обеспечить его реальное участие в деле", - говорится в ходатайстве следствия.

Следователи также опасаются, что обвиняемый может скрыть улики, попытаться надавить на свидетелей или как-либо еще негативно повлиять на расследование.

Судья Ирина Вырышева согласилась с этими доводами.

Владимиров и его защита просили перевести его под домашний арест или освободить под залог в 5 млн рублей. Доводы следствия адвокаты назвали необоснованными. Адвокат Наталья Митусова напомнила, что закон и сложившаяся практика не допускают арест обвиняемого в преступлении в сфере бизнеса.

Руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи заявил, что доводы следствия о необходимости нахождения Владимирова под стражей противоречат здравому смыслу.

"Эти причины не то что юридической силы не имеют, они здравому смыслу не соответствуют. Более того, следователь сам признает, что публикации в СМИ влияют на объективность следственных действий? Это юридический нонсенс", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее Басманный суд продлил на такой же срок домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви, партнеру инвестфонда Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Фигурантов дела обвиняют в хищении у банка более 2,5 млрд рублей. Они все, кроме Кордичева, вину не признают.

До 13 января следствие рассчитывает завершить расследование и предъявить фигурантам дела обвинение в окончательной редакции.