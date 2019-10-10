Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Журналист Юлия Юзик, которую задержали в Тегеране 4 октября и освободили в ночь на 10 октября, прилетела в Москву. Об этом в фейсбуке написал ее бывший муж Борис Войцеховский.

Об освобождении журналистки и ее вылете в Россию ранее сообщило посольство России в Тегеране.

Войцеховский первым сообщил о задержании Юзик. По его сведению, ее заподозрили в шпионаже в пользу Израиля, должны были судить и ей грозило до десяти лет лишения свободы. Также он рассказал, что по прилете в Иран у нее забрали загранпаспорт.

Представитель правительства Ирана 7 октября объяснил, что журналистку задержали из-за проблем с визой, контрразведка ею не занимается и ее дело будет быстро рассмотрено.

Ранее Юзик работала в Тегеране корреспондентом.

В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.