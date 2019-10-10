Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Иранские власти задержали Юзик в гостинице по подозрению в шпионаже, позднее объяснив все проблемами с визой

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Ирана отпустили Юлию Юзик, она уже летит в Москву, сообщается в твиттере посольства РФ в Иране.

"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик", - говорится в сообщении.

4 октября журналист Борис Войцеховский в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.

"Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", – написал он.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", – написал он.

Дочь Юзик через аккаунт матери в фейсбуке подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на субботу.

В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.