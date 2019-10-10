Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке

По словам россиянки, в Иране ей сказали, что ее фамилия на фарси звучит как "еврей"

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Журналистка Юлия Юзик, вернувшаяся в четверг в Москву после недели пребывания в иранской тюрьме, рассказала, что проблем с визой у нее не было и ей вменяли в вину контакты с израильтянами.

"Мне предъявили сотрудничество с израильскими спецслужбами. Они накручивали. Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем фейсбуке какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как "еврей". Вот этих контактов в фейсбуке, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения", - сообщила Юзик изданию "МБХ Медиа".

По ее словам, в Иране с таким обвинением "до конца жизни можно вообще не выйти из тюрьмы", так как Израиль - "это официальный враг Ирана".

Юзик сообщила, что у нее отобрали паспорт, как только она прилетела в Иран, а арестовал ее корпус стражей Исламской революции. Она подчеркнула, что у нее не было запрета на въезд, как писали СМИ.

"Я находилась неделю в тюрьме. Моя мама сказала правильно: там действительно был только бетонный пол, мне кинули несколько одеял и все. Правда, меня там кормили. Но я совершенно не знала, где нахожусь. Уже не думала, что когда-то выйду и увижу своих родных, детей. Это очень страшно", - сказала Юзик.

В течение недели задержанную не посещали ни адвокат, ни российский консул. "Мне сказали, что известили российское консульство и что в течение недели консул даже не захотел приехать ко мне, что было полной неправдой. А вчера в десять часов вечера или в одиннадцать меня просто вывезли из тюрьмы и привезли в аэропорт", - пояснила журналистка.

Задержание журналистки

Юзик в начале октября была задержана в Тегеране и помещена в тюремную камеру. Боис Войцеховский, бывший муж Юзик, сообщил, что ей грозит 10-летний тюремный срок.

Посол Ирана в РФ Мехди Санаи 4 октября на встрече в МИД РФ с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят.

Официальной информации о том, были ли предъявлены Юзик какие-либо обвинения, не поступало. При этом агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии сообщило 7 октября, что Юзик задержали из-за проблем с визой.

Юзик ранее работала в газете "Комсомольская правда", журнале "Русский Newsweek", а с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха" (о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России). Она также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу, сотрудничала с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского.