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Мантуров отверг связь катастрофы в "Шереметьево" с проблемами SSJ-100

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Его спросили, повлияла ли катастрофа на интерес авиакомпаний к SSJ-100.

Авиакатастрофы в России

"Это никак не могло повлиять и не повлияло на сегодняшний день на желание приобретать и эксплуатировать этот самолет", - ответил министр.

При этом Мантуров признал снижение темпов производства SSJ-100 в последние годы. Он напомнил, что изначально планировалось производство в 2012-2014 годах по 50 таких самолетов в год, но темпы начали снижаться после 40-го выпущенного лайнера.

"И сегодня мы вышли до 15-18 самолетов по году", - сказал Мантуров, назвав такой темп "оптимальным с точки зрения экономической целесообразности производства".

5 мая SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, попал в грозу. В него ударила молния, и на нем частично отключилась электроника. Пилот решил вернуться в "Шереметьево", пошел на посадку с полными баками, совершил жесткую посадку так, что стойки шасси сломались и пробили бак. Самолет загорелся, погиб 41 человек из 78, в том числе один член экипажа. Сначала отрабатывались версии ошибки пилотов, отказа техники и плохих погодных условий. После этой катастрофы российские авиакомпании стали регулярно задерживать и отменять рейсы своих SSJ-100.

В начале октября Следственный комитет предъявил обвинения командиру экипажа Денису Евдокимову. По версии следствия, его действия привели к пожару и гибели людей.

В июне Мантуров после публикации предварительного отчета МАК заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в аэропорт "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно.

SSJ-100 Аэрофлот Шереметьево Москва Денис Мантуров Минпромторг ГСС Interjet

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