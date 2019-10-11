Клишас не увидел оснований для восстановления в РФ смертной казни

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил против возвращения смертной казни в России, но высказал понимание чувств людей, возмущённых убийством девятилетней девочки в Саратове.

"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами-депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований", - приводит слова Клишаса его пресс-служба.

"Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", - подчеркнул Клишас.

Позиция Конституционного суда

По словам сенатора, о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ, мотивировав это тем, что из-за длительного моратория на ее применение сложились устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому наказанию.

"Таким образом, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции РФ", - отметил Клишас.

При этом введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории России не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных.

Международные обязательства

По словам сенатора, как указал Конституционный суд РФ, Россия связана требованием статьи 18 Венской конвенции о праве международных договоров не предпринимать действий, которые лишили бы подписанный ею протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (предусматривающий отмену смертной казни) его объекта и цели до тех пор, пока она официально не выразит свое намерение не быть его участником (то есть пока не будет отозвана подпись под данным документом).

"Поскольку основным обязательством по протоколу № 6 является полная отмена смертной казни, то в России с 16 апреля 1997 года (даты подписания протокола) смертная казнь применяться не может, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться", - сказал Клишас.

Убийство школьницы в Саратове

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу, почти двое суток ее искали около 3 тыс. горожан. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на пятницу. Убийство девочки получило большой общественный резонанс.

Подозреваемый в этом преступлении был задержан и начал давать признательные показания. По его словам, ранее он самовольно занял заброшенный гараж и поменял на нем замок, а 9 октября проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж. По данным СКР, испугавшись, что имущество может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил.

СКР отмечает, что задержанный за убийство школьницы ранее был судим за тяжкие преступления, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Петиция о смертной казни

После обнаружения тела и задержания предполагаемого убийцы житель Саратова Дамир Видманов создал петицию, адресованную властям страны. "Ввиду сложившегося резонанса мы должны (...) требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей", - говорится в петиции. За несколько часов под обращением подписались более 26 тыс. человек.

Возврата смертной казни за убийство детей потребовали также депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков. Свое мнение они высказали в официальных пабликах в соцсетях.