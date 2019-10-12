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Саратовские власти решили проверить подходы к школам и детсадам после убийства девочки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать во всех муниципалитетах в течение недели комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона в субботу.

"В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", - сказали в пресс-службе.

Итоги работы комиссии будут рассмотрены на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Убийство Лизы Киселевой

Убийство девятилетней девочки в Саратове

В ночь на 11 октября в гаражах Саратова было обнаружено тело девятилетней Лизы Киселевой. Девочка 9 октября вышла в школу и не вернулась. Почти двое суток ее искали около 3 тысяч горожан.

Подозреваемого задержали, он признался в убийстве. Мужчина пояснил, что несколько месяцев назад самовольно занял гараж. Девочка, проходя мимо, поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать ее семье, мужчина затащил ребенка внутрь и убил. СКР отмечает, что задержанный ранее был судим за тяжкие преступления: у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

На месте обнаружения тела Лизы Киселевой ночью собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции и стали высказывать недовольство ее действиями. К утру люди разошлись.

Убийство девочки получило в России большой общественный резонанс и очередной всплеск обсуждения вопроса об отмене моратория на смертную казнь. В соцсетях появилась соответствующая петиция, набравшая за несколько часов около 30 тысяч подписей.

Саратов Лиза Киселева

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