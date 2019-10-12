Космонавт Кононенко заявил о желании снова полететь на МКС

Если его назначат в экипаж новой экспедиции, он может стать рекордсменом среди российских космонавтов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский космонавт Олег Кононенко заявил, что хочет в будущем снова полететь на Международную космическую станцию (МКС).

"Я сейчас нахожусь в стадии послеполётной реабилитации. Я надеюсь, что реабилитируюсь, успешно пройду комиссию и в конечном итоге буду назначен в экипаж", - сказал он "Интерфаксу".

Кононенко вернулся с МКС на Землю 25 июня в составе экипажа корабля "Союз МС-09". Он является самым опытным действующим российским космонавтом. Кононенко совершил четыре экспедиции на МКС, в общей сложности проведя на борту станции 737 суток и совершив пять выходов в открытый космос.

При этом его показатели не являются абсолютным рекордом пребывания человека в космосе: первенство продолжает удерживать Геннадий Падалка, который за пять полетов провел на орбите в общей сложности 878 суток или почти 2,5 года. Кроме того, Кононенко уступает и исполнительному директору по пилотируемым программам Сергею Крикалеву, который налетал 803 дня. И Падалка, и Крикалев уже не являются членами отряда космонавтов.

В случае утверждения Кононенко в экипаж новой космической экспедиции он может побить их результаты и стать абсолютным рекордсменом среди российских космонавтов.