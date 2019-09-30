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Протоиерей Смирнов заявил, что он против рукоприкладства

Но мальчикам можно "наподдать" пару раз в жизни, пока им не исполнилось 17

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов "совершенно против того, чтобы детей бить" и считает, что девочек нельзя бить никогда, а мальчиков бывает "полезно выдрать" изредка и в спокойном состоянии. Он заявил об этом радиостанции "Комсомольская правда".

22 сентября Смирнов рассказал, что пять лет назад "дал по роже" одному из своих воспитанников, который ругался матом, и тот перестал это делать.

Сейчас протоиерей уточнил, что это произошло десять лет назад и этот опыт оказался "очень эффективным".

В принципе он допускает, что мальчиков можно "выдрать", но это можно "только за какие-то ужасающие вещи", например, если тот начал курить в 12 лет или нахамил бабушке. При этом бить их нужно "без злобы, без крика". Делать это можно не чаще двух раз за всю жизнь и только в период с 12 до 16 лет, позднее это будет только во вред.

По опыту протоиерея, такое наказание было уместно в единственном случае, когда мальчики стали поджигать в школе доски, облитые горючим, начался пожар и пришлось вызывать пожарных. "То есть им грозила верная смерть. Я посоветовал родителям их выдрать. Только, говорю, недолго и чем-нибудь мягким", - вспомнил он.

"Я ничего в этом плохого не вижу, если мальчику наподдать", - добавил он и выступил против закона о семейном насилии, который, по его мнению, нужен для того, чтобы "создать структуру, которая будет без ведома полиции, без суда врываться, отнимать детей под любым предлогом".

Постоянные побои в воспитании приводят к тому, что ребенок вырастает предателем и лгуном, предостерег священник.

Смирнов в середине 70-х годов окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института.

В сентябре 1991 года он основал православную гимназию "Свет", два года спустя - православный детский лагерь "Богослово" при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. При московском храме Святителя Митрофана Воронежского, где он является настоятелем действуют музыкальная и изобразительная школы и пять детских домов, в том числе и православный детский дом "Павлин", общая численность их воспитанников составляет 50 детей.Патриаршую комиссию по вопросам семьи он возглавляет с октября 2013 года.

Димитрий Смирнов РПЦ

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